Pazuello propõe medidas para endurecer o Código Penal Entre as propostas está separar juridicamente... Entre as propostas está separar juridicamente a posse ilegal de armas de fogo pelo bandido como um crime autônomo.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Pazuello apresenta projetos de lei para endurecer Código Penal • Mossoró: fuga de prisioneiros completa um mês • Condenado por matar a própria filha, Alexandre Nardoni deixa prisão graças à ‘saidinha’ Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.