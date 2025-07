PCC cobra até R$ 100 mil e ameaça quem sai da Favela do Moinho Moradores da Favela do Moinho, no centro de São Paulo, relatam cobranças de até R$ 100 mil exigidas por proprietários de casas da... Revista Oeste|Do R7 07/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h58 ) twitter

Moradores relatam extorsão feita por criminosos do PCC, que cobram multa ou divisão do valor da habitação social fornecida pelo governo Revista Oeste - Brasil

Moradores da Favela do Moinho, no centro de São Paulo, relatam cobranças de até R$ 100 mil exigidas por proprietários de casas da região caso aceitem se mudar para apartamentos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

