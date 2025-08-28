Logo R7.com
PCC dominou setor sucroalcooleiro com compra forçada e coação

Empresários do agronegócio, produtores de cana e donos de usinas foram alvos diretos de ameaças, incêndios e coações no interior paulista...

Revista Oeste|Do R7

Empresários do agronegócio, produtores de cana e donos de usinas foram alvos diretos de ameaças, incêndios e coações no interior paulista. Os responsáveis por esses atos, segundo o Ministério Público (MP) de São Paulo, integram a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo teria se infiltrado em toda a cadeia do setor sucroalcooleiro, da lavoura ao varejo de combustíveis.

