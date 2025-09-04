Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

PCC usava postos de SP para adulterar combustíveis com metanol desviado

Fraudes no setor de combustíveis em São Paulo têm como um dos focos o Auto Posto Bixiga Ltda., situado na região central da capital...

Revista Oeste|Do R7

PCC Revista Oeste - Brasil

Fraudes no setor de combustíveis em São Paulo têm como um dos focos o Auto Posto Bixiga Ltda., situado na região central da capital. O estabelecimento seria, conforme a Justiça, local de recebimento de metanol desviado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para adulteração de combustíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação impactante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.