PCC usava postos de SP para adulterar combustíveis com metanol desviado Fraudes no setor de combustíveis em São Paulo têm como um dos focos o Auto Posto Bixiga Ltda., situado na região central da capital... Revista Oeste|Do R7 04/09/2025 - 12h39

Fraudes no setor de combustíveis em São Paulo têm como um dos focos o Auto Posto Bixiga Ltda., situado na região central da capital. O estabelecimento seria, conforme a Justiça, local de recebimento de metanol desviado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para adulteração de combustíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação impactante!

