Pela primeira vez, São Paulo repassa mais de R$ 100 milhões a desfiles de escola de samba

A Prefeitura de São Paulo se comprometeu a gastar mais de R$ 100 milhões com os desfiles de escolas de samba da cidade. O valor considera cachês, apoio às agremiações e infraestrutura para todas as divisões. As verbas, no entanto, não consideram custos operacionais de órgãos de zeladoria, segurança, transporte e outros. Também não incluem gastos com o Carnaval de rua, envolvendo blocos.

