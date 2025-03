Peruíbe (SP): praia amanhece com centenas de peixes mortos A praia de Peruíbe, no litoral de São Paulo, amanheceu com a faixa de areia tomada por centenas de peixes mortos neste último sábado...

A praia de Peruíbe, no litoral de São Paulo, amanheceu com a faixa de areia tomada por centenas de peixes mortos neste último sábado, 8, segundo informações do site Metrópoles. O prefeito Felipe Bernardo e o secretário do Meio Ambiente Eduardo Ribas visitaram o local

