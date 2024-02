PM de folga age heroicamente e impede roubo e agressão a mulher em SP A vítima foi jogada no chão e chegou... A vítima foi jogada no chão e chegou a ser arrastada. Um assaltante tentava roubar e agredir uma mulher na zona oeste de São Paulo, mas foi impedido por um policial militar de folga. O herói agiu rapidamente, atirando contra o criminoso e o neutralizando, garantindo a segurança da vítima. Consulte a matéria completa sobre esse ato heroico no site da Revista Oeste. Saiba mais sobre como a ação do policial de folga salvou a mulher de um assalto e possível agressão.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • PM de folga mata assaltante que tentava roubar mulher • Jornalistas da GloboNews aparecem com trajes de Carnaval e são criticados • Polícia prende duas pessoas por comida de camarote de Carnaval ser feita em banheiro Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.