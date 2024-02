PM é assassinado a tiros durante briga no Piauí Dois homens roubaram a arma do policial e efetuaram os disparos Para saber mais sobre esse trágico... Dois homens roubaram a arma do policial e efetuaram os disparos Para saber mais sobre esse trágico incidente, consulte a matéria completa no site da Revista Oeste.Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.