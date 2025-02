Polícia apreende 9 toneladas de maconha no interior de SP A Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo realizou a sua maior apreensão de drogas do ano nesta quarta-feira, 12. Mais de...

