Polícia apreende selos falsos do Inmetro em gráfica clandestina na Grande São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta segunda-feira, 17, uma operação contra uma gráfica clandestina na cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo. No local, autoridades encontraram selos falsificados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O caso teve investigação prévia da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), responsável por protocolar a denúncia no órgão policial.

Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

