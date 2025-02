Polícia confirma que Deise dos Anjos matou 4 pessoas por envenenamento no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu, nesta sexta-feira, 21, que Deise Moura dos Anjos matou quatro familiares por intoxicação...

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu, nesta sexta-feira, 21, que Deise Moura dos Anjos matou quatro familiares por intoxicação com arsênio em Torres, no litoral gaúcho. Ela foi acusada de envenenar um bolo de Natal que resultou na morte de três mulheres e um homem, além da hospitalização de um menino de 10 anos.

