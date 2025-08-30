Polícia de São Paulo recuperou 250 celulares por dia no 1º semestre Uma estratégia do Governo de São Paulo para recuperar celulares furtados ou roubados vem mostrando resultados consistentes. Em apenas... Revista Oeste|Do R7 30/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/08/2025 - 11h58 ) twitter

Celulares roubados apreendidos em junho pela Polícia Civil na capital | Foto: Divulgação/SSP Revista Oeste - Brasil

Uma estratégia do Governo de São Paulo para recuperar celulares furtados ou roubados vem mostrando resultados consistentes. Em apenas seis meses, 44,9 mil aparelhos foram recuperados pela polícia — média de 250 por dia.

