Polícia desarticula esquema milionário de venda de ‘cogumelos mágicos’
Uma ação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de nove suspeitos ligados a uma rede milionária...
Uma ação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de nove suspeitos ligados a uma rede milionária de distribuição de cogumelos alucinógenos, nesta quinta-feira, 4.
Uma ação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de nove suspeitos ligados a uma rede milionária de distribuição de cogumelos alucinógenos, nesta quinta-feira, 4.
Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: