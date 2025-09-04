Polícia desarticula esquema milionário de venda de ‘cogumelos mágicos’ Uma ação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de nove suspeitos ligados a uma rede milionária... Revista Oeste|Do R7 04/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

Uma ação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de nove suspeitos ligados a uma rede milionária de distribuição de cogumelos alucinógenos, nesta quinta-feira, 4.

Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Caso Gritzbach: policial Marcelo ‘Bombom’ é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro

Goleiro Edson morre depois de defender pênalti em jogo amador no PA

PCC usava postos de SP para adulterar combustíveis com metanol desviado