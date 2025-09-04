Logo R7.com
Polícia desarticula esquema milionário de venda de ‘cogumelos mágicos’

Uma ação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de nove suspeitos ligados a uma rede milionária...

Revista Oeste - Brasil

Uma ação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de nove suspeitos ligados a uma rede milionária de distribuição de cogumelos alucinógenos, nesta quinta-feira, 4.

