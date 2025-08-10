Logo R7.com
Polícia do Rio desmonta app de mototáxis comandado pelo Comando Vermelho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira, 8, a Operação Rota das Sombras, com o objetivo de desarticular um...

Revista Oeste

Comando Vermelho já havia feito este tipo de ameaça em outras regiões

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira, 8, a Operação Rota das Sombras, com o objetivo de desarticular um esquema de transporte clandestino controlado pela facção Comando Vermelho na comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste da capital.

Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

