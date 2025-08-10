Polícia do Rio desmonta app de mototáxis comandado pelo Comando Vermelho A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira, 8, a Operação Rota das Sombras, com o objetivo de desarticular um... Revista Oeste|Do R7 09/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 09/08/2025 - 23h18 ) twitter

Comando Vermelho já havia feito este tipo de ameaça em outras regiões | Foto: Reprodução/redes sociais Revista Oeste - Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira, 8, a Operação Rota das Sombras, com o objetivo de desarticular um esquema de transporte clandestino controlado pela facção Comando Vermelho na comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste da capital.

Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

