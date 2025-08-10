Polícia do Rio desmonta app de mototáxis comandado pelo Comando Vermelho
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira, 8, a Operação Rota das Sombras, com o objetivo de desarticular um...
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira, 8, a Operação Rota das Sombras, com o objetivo de desarticular um esquema de transporte clandestino controlado pela facção Comando Vermelho na comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste da capital.
Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
