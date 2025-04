Revista Oeste |Do R7

Polícia frustra plano de assassinato transmitido ao vivo por grupo extremista no Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste domingo, 20, três homens suspeitos de planejar o assassinato de um morador de rua....

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste domingo, 20, três homens suspeitos de planejar o assassinato de um morador de rua. O crime seria cometido com requintes de crueldade e transmitido ao vivo pelo Discord, em troca de dinheiro. As autoridades identificaram os detidos como líderes de uma comunidade virtual dedicada à propagação de ódio contra negros, mulheres, adolescentes e animais.

Para saber mais sobre essa chocante operação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: