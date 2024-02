Polícia investiga relação de Deolane Bezerra com traficantes do Complexo da Maré Advogada e influenciadora admitiu ter usado cordão de traficante Descubra... Advogada e influenciadora admitiu ter usado cordão de traficante Descubra mais detalhes sobre essa polêmica investigação de Deolane Bezerra e sua suposta relação com traficantes do Complexo da Maré. Consulte a matéria completa no site da Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Polícia investiga relação de Deolane Bezerra com traficantes do Complexo da Maré • Brasil encara mais um dia com chuvas intensas; confira os alertas • Fugitivos de presídio federal de Mossoró (RN) entram para a lista vermelha da Interpol Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.