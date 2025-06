Polícia Militar salva bebê recém-nascida 2 vezes em Santos (SP) Por duas vezes em um intervalo de 10 dias, policiais do 6º Batalhão de Policia Militar do Interior (6º BPM/I) salvaram a pequena Lívia... Revista Oeste|Do R7 23/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h57 ) twitter

Tarcísio de Freitas governador

Por duas vezes em um intervalo de 10 dias, policiais do 6º Batalhão de Policia Militar do Interior (6º BPM/I) salvaram a pequena Lívia, de Santos (SP). Ela é uma recém-nascida de um mês, que sofreu dois episódios de engasgo no período.

