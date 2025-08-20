Polícia prende criminoso com 87 passagens por furto no Rio de Janeiro
A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, na segunda-feira 18, um criminoso de 21 anos flagrado dentro de uma loja de utensílios...
A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, na segunda-feira 18, um criminoso de 21 anos flagrado dentro de uma loja de utensílios domésticos, em Copacabana. Os agentes localizaram Patrick Rocha Maciel durante a madrugada, escondido no forro do estabelecimento. O criminoso já acumula 87 citações em registros policiais. Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, na segunda-feira 18, um criminoso de 21 anos flagrado dentro de uma loja de utensílios domésticos, em Copacabana. Os agentes localizaram Patrick Rocha Maciel durante a madrugada, escondido no forro do estabelecimento. O criminoso já acumula 87 citações em registros policiais.
Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: