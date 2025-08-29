Polícia prende empresários acusados de financiar plano do PCC para matar promotor
Dois empresários foram presos nesta sexta-feira, 29, em Campinas (SP), acusados de financiar um plano de assassinato contra o promotor...
Dois empresários foram presos nesta sexta-feira, 29, em Campinas (SP), acusados de financiar um plano de assassinato contra o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Dois empresários foram presos nesta sexta-feira, 29, em Campinas (SP), acusados de financiar um plano de assassinato contra o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: