Polícia prende empresários acusados de financiar plano do PCC para matar promotor

Dois empresários foram presos nesta sexta-feira, 29, em Campinas (SP), acusados de financiar um plano de assassinato contra o promotor...

Revista Oeste|Do R7

Dois empresários foram presos nesta sexta-feira, 29, em Campinas (SP), acusados de financiar um plano de assassinato contra o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

