Polícia prende irmão de um dos fugitivos do Presídio de Mossoró (RN) Homem tem condenação por roubo e participação em organização criminosa... Homem tem condenação por roubo e participação em organização criminosaLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Polícia prende irmão de um dos fugitivos do Presídio de Mossoró (RN) • Chuva faz São Paulo entrar em estado de atenção para alagamentos • ‘Não vamos julgar a Lava Jato’, avisa presidente do tribunal que pode cassar mandato de Moro Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.