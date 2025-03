Polícia prende quadrilha que assaltava casas em São Paulo; assista

Revista Oeste |Do R7

A polícia de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), interceptou e prendeu uma quadrilha especializada principalmente em roubo a residências. O episódio ocorreu nesta sexta-feira, 28, na região central da capital. Conforme imagens do jornal Folha de S.Paulo, um dos agentes usou uma arma de grosso calibre e desse modo atirou contra um suspeito que tentou reagir. O disparo atingiu o ombro esquerdo do bandido. Os agentes prenderam seis pessoas.

