Polícia prende ‘químico do PCC’ no Guarujá

Uma investigação da Polícia Civil identificou um homem de 47 anos suspeito de manter um laboratório de produção de drogas sintéticas, sob comando do PCC, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo os agentes, o entorpecente era distribuído em diversas cidades da Baixada Santista.

