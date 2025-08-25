Polícia prende suspeito de ameaçar Felca de morte Um homem suspeito de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi detido pela Polícia Civil de São Paulo...

Um homem suspeito de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi detido pela Polícia Civil de São Paulo, nesta segunda-feira, 25, em Pernambuco. A prisão aconteceu depois de decisão do Tribunal de Justiça paulista, que havia expedido ordem urgente no dia 17 de agosto para identificar o responsável pelas ameaças.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: