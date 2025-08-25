Logo R7.com
Polícia prende suspeito de ameaçar Felca de morte

Um homem suspeito de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi detido pela Polícia Civil de São Paulo...

Revista Oeste|Do R7

Um homem suspeito de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi detido pela Polícia Civil de São Paulo, nesta segunda-feira, 25, em Pernambuco. A prisão aconteceu depois de decisão do Tribunal de Justiça paulista, que havia expedido ordem urgente no dia 17 de agosto para identificar o responsável pelas ameaças.

