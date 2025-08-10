Polícia prende suspeito de roubar arma de PM baleado em Paraisópolis A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de roubar a arma do cabo Johannes Kennedy Santana, da Polícia Militar, baleado...

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de roubar a arma do cabo Johannes Kennedy Santana, da Polícia Militar, baleado no pescoço durante uma ação em Paraisópolis, na Zona Sul da capital. A informação foi divulgada neste sábado, 9, pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: