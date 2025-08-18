Policiais que faziam segurança de Hytalo são presos na Paraíba A Operação Arcus Pontis, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), resultou na prisão de cinco policiais...

A Operação Arcus Pontis, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), resultou na prisão de cinco policiais militares nesta segunda-feira, 18. As informações são do portal Metrópoles.

