Policial suspeito de dirigir carro usado na execução de delator do PCC é preso

Agentes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã deste sábado, 18, um policial militar suspeito de ser o motorista do carro usado na execução do delator do PCC Vinícius Gritzbach. O crime ocorreu no Aeroporto de Guarulhos, em novembro do ano passado.

