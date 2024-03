Policial usa viatura para levar mulher para jantar, e carro acaba furtado - Revista Oeste Oficial comemorava o dia das mulheres com sua... Oficial comemorava o dia das mulheres com sua companheiraLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Investigação mostra como agia a quadrilha que roubava Ozempic em São Paulo • Policial usa viatura para levar mulher para jantar, e carro acaba furtado • Vídeo: bombeiros capturam jiboia de 5 metros em Minas Gerais Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.