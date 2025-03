Político do partido Novo é assassinado em Duque de Caxias (RJ) O ativista, empreendedor e político Cleiton Matheus Sabino, do partido Novo, foi assassinado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro... Revista Oeste|Do R7 25/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 25/03/2025 - 10h46 ) twitter

O ativista, empreendedor e político Cleiton Matheus Sabino, do partido Novo, foi assassinado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A sigla confirmou a morte do homem, de 30 anos, em nota oficial, divulgada nesta segunda-feira, 24. Ele estava desaparecido desde o dia 10 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante.

