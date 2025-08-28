População do Brasil supera 200 milhões em 2024, diz IBGE
Apuração do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que o Brasil contava com 213.421.037 habitantes até 1º de julho. O dado foi publicado nesta quinta-feira, 28, no Diário Oficial da União e traz o panorama atualizado das populações estaduais e municipais.
