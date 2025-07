População se revolta e ataca adolescente responsável por tragédia em escola gaúcha Um ataque a faca em uma escola municipal de Estação, no interior do Rio Grande do Sul, terminou em tragédia e revolta popular na manhã...

Um ataque a faca em uma escola municipal de Estação, no interior do Rio Grande do Sul, terminou em tragédia e revolta popular na manhã desta terça-feira, 8. Um adolescente invadiu a Escola Maria Nascimento Giacomazzi e feriu ao menos três crianças e uma professora. Um dos alunos, um menino de 7 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras vítimas receberam os primeiros socorros

