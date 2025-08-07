Praia de SC vai ter 4ª ampliação da faixa de areia
Em Balneário Piçarras, litoral norte de Santa Catarina, a faixa de areia da Praia Central será ampliada pela quarta vez em menos de...
Em Balneário Piçarras, litoral norte de Santa Catarina, a faixa de areia da Praia Central será ampliada pela quarta vez em menos de três décadas. O projeto, que vai abranger parte dos sete quilômetros totais do município, terá um investimento de R$ 38 milhões.
Em Balneário Piçarras, litoral norte de Santa Catarina, a faixa de areia da Praia Central será ampliada pela quarta vez em menos de três décadas. O projeto, que vai abranger parte dos sete quilômetros totais do município, terá um investimento de R$ 38 milhões.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: