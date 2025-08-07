Praia de SC vai ter 4ª ampliação da faixa de areia Em Balneário Piçarras, litoral norte de Santa Catarina, a faixa de areia da Praia Central será ampliada pela quarta vez em menos de... Revista Oeste|Do R7 07/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h19 ) twitter

Balneário Piçarras, em Santa Catarina, passou pelo primeiro alargamento em 1998, seguido por novas obras em 2008 e 2012 | Foto: Andrey Jorge/Prefeitura de Balneário Piçarras Revista Oeste - Brasil

Em Balneário Piçarras, litoral norte de Santa Catarina, a faixa de areia da Praia Central será ampliada pela quarta vez em menos de três décadas. O projeto, que vai abranger parte dos sete quilômetros totais do município, terá um investimento de R$ 38 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra!

