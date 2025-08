Prefeito de Barra Mansa (RJ) se irrita com vandalismo, mas descobre que autoras eram capivaras O prefeito Luiz Furlani (PL) de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, expressou indignação nas redes sociais depois de encontrar uma palmeira... Revista Oeste|Do R7 01/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Calor intenso pode afetar cor dos pelos das capivaras | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Brasil

O prefeito Luiz Furlani (PL) de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, expressou indignação nas redes sociais depois de encontrar uma palmeira danificada na entrada do município no sábado 26. Inicialmente, ele atribuiu o estrago a atos de vandalismo e afirmou que buscaria identificar os culpados. No entanto, depois de um tempo, foi revelado que os danos foram causados por capivaras.

Para saber mais sobre essa curiosa história e a reação do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

MC Poze tem prisão preventiva decretada por suspeita de tortura e sequestro

Esquerda protesta contra tarifas dos EUA: ‘Soberania e democracia’

Incêndio destrói palafitas em Santos e causa uma morte