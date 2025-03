Prefeitura de São Paulo intensifica segurança na Avenida Paulista

Revista Oeste |Do R7

Um dos mais importantes cartões-postais da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista tem se tornado cada vez mais monitorada pelas forças de segurança pública. Na sexta-feira, 21, a prefeitura lançou um novo programa para reforçar a segurança no local, que agora conta com bases móveis, policiais de patins, mais viaturas e um “soldado do futuro”: um cão-robô.

