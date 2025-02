Revista Oeste |Do R7

Prefeitura de São Paulo lança campanha contra serviço de mototáxi No último sábado, 8, a Prefeitura de São Paulo lançou uma campanha pública contra o serviço de mototáxi ao afirmar preocupações com...

No último sábado, 8, a Prefeitura de São Paulo lançou uma campanha pública contra o serviço de mototáxi ao afirmar preocupações com a segurança viária. A iniciativa utiliza o depoimento do motoboy Renato Dantas dos Santos, que, depois de um acidente de trânsito, se tornou cadeirante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: