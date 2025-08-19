Logo R7.com
Presidente da CBF confirma veto à camisa vermelha

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, confirmou que pediu à Nike a suspensão imediata da produção...

Revista Oeste|Do R7

camisa vermelha da seleção brasileira de futebol - humor Revista Oeste - Brasil

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, confirmou que pediu à Nike a suspensão imediata da produção do uniforme alternativo da Seleção Brasileira, previsto para a Copa de 2026.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Samir Xaud, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

