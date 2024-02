Presidente do tribunal que pode cassar mandato de Moro afirma: 'Estamos julgando com a prova dos autos' ‘Estamos julgando com a prova dos autos’, afirmou Sigurd Bengtsson Leia a... ‘Estamos julgando com a prova dos autos’, afirmou Sigurd Bengtsson Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • ‘Não vamos julgar a Lava Jato’, avisa presidente do tribunal que pode cassar mandato de Moro • Fuga de dupla do Comando Vermelho: Presídio de Mossoró (RN) passava por pelo menos 3 obras • Chove em todo o Brasil neste sábado; confira a previsão para as capitais Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.