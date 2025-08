Previsão da semana indica extremos climáticos entre regiões do país A previsão do tempo para esta semana indica principalmente contrastes marcantes entre as regiões brasileiras. No Norte, as chuvas...

A previsão do tempo para esta semana indica principalmente contrastes marcantes entre as regiões brasileiras. No Norte, as chuvas devem se concentrar no noroeste do Amazonas, Roraima e noroeste do Pará, com volumes acima de 60 mm. Por outro lado, áreas como o sul do Amazonas, Acre, Rondônia, centro-sul do Pará e Tocantins devem enfrentar tempo seco e baixa umidade relativa do ar, inferior a 30%, elevando o risco de queimadas.

