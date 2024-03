Previsão do tempo: Capitais devem registrar trovoadas nesta quarta-feira O clima será seco apenas na Região Sul... O clima será seco apenas na Região Sul e em parte da BahiaLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Capitais devem registrar trovoadas nesta quarta-feira; confira a previsão do tempo • Observatório flagra eclipse e meteoro brilhante no mesmo dia no Rio Grande do Sul • Secretário de Nova Odessa (SP) morre depois de ‘atropelar’ cavalo em rodovia Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.