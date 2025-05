Previsão do tempo: chuvas fortes atingem Bahia e Sergipe no fim de semana O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas fortes em áreas do nordeste da Bahia, incluindo o Recôncavo...

Revista Oeste|Do R7 02/05/2025 - 21h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 21h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share