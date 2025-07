Previsão do tempo: domingo com chuva em boa parte do litoral brasileiro Em sua previsão do tempo para este domingo, 13, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a ocorrência de chuva em partes... Revista Oeste|Do R7 13/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 06h37 ) twitter

previsão do tempo com chuva - inmet 13072025 - manha Revista Oeste - Brasil

Em sua previsão do tempo para este domingo, 13, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a ocorrência de chuva em partes do país. Grande faixa do litoral brasileiro e parte da Região Norte estão nessa condição.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e como isso pode afetar sua região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

