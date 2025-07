Previsão do tempo: frio no Sul e Sudeste marca o fim de semana A previsão do tempo para o fim de semana é de frio nas manhãs do Sul, Sudeste e interior do Nordeste, com previsão de sol forte e... Revista Oeste|Do R7 11/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h57 ) twitter

previsão do tempo Revista Oeste - Brasil

A previsão do tempo para o fim de semana é de frio nas manhãs do Sul, Sudeste e interior do Nordeste, com previsão de sol forte e ar seco no Centro-Oeste. Já o Norte e o litoral do Nordeste devem registrar chuvas isoladas, segundo a previsão divulgada, nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as previsões e alertas!

