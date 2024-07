Previsão do tempo: Região Sul terá chuvas acima da média A Região Sul do país vai ter chuvas acima da média histórica, principalmente no extremo norte do Paraná.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 10/07/2024 - 20h04 (Atualizado em 10/07/2024 - 20h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌