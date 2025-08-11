Previsão do tempo: semana começa com geada, declínio de temperatura e chuvas intensas Condições climáticas adversas se fazem presentes em partes do país nesta segunda-feira, 11. Há três alertas ativos nesse sentido.... Revista Oeste|Do R7 11/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 06h37 ) twitter

alerta de geada Revista Oeste - Brasil

Condições climáticas adversas se fazem presentes em partes do país nesta segunda-feira, 11. Há três alertas ativos nesse sentido. Os avisos são referentes às ocorrências de geada, declínio de temperatura e chuvas intensas, conforme a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima desta semana!

