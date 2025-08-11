Previsão do tempo: semana começa com geada, declínio de temperatura e chuvas intensas
Condições climáticas adversas se fazem presentes em partes do país nesta segunda-feira, 11. Há três alertas ativos nesse sentido. Os avisos são referentes às ocorrências de geada, declínio de temperatura e chuvas intensas, conforme a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
