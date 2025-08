Previsão indica fim de semana com calor intenso, tempo seco e risco de chuvas O Brasil se prepara para um fim de semana de contrastes climáticos, com predomínio de sol e temperaturas elevadas na maior parte do...

O Brasil se prepara para um fim de semana de contrastes climáticos, com predomínio de sol e temperaturas elevadas na maior parte do país. Do mesmo modo, há possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões. Conforme previsões do Climatempo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado 2 e o domingo 3 devem manter a tendência de calor intenso e tempo seco, a exemplo dos últimos dias, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte.

Para mais detalhes sobre as previsões e cuidados necessários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

