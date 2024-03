Previsão indica que onda de calor no Brasil deve persistir até o outono Temperaturas elevadas devem seguir... Temperaturas elevadas devem seguir até o início do outono, indica a empresa de meteorologia ClimatempoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Até quando vai a atual onda de calor que afeta parte do Brasil? • ‘Saidinha’: polícia de SP prende mais de 400 por descumprimento de medidas judiciais • Bairro da zona oeste carioca registra sensação térmica de 62ºC Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.