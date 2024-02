Problema grave: mais de 1 milhão de brasileiros vivem em casas sem nenhum banheiro Piauí tem a pior situação do país; cerca 5% dos habitantes do Estado vivem... Piauí tem a pior situação do país; cerca 5% dos habitantes do Estado vivem sem sanitário em seus laresLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Mais de 1 milhão de brasileiros vivem em casas sem nenhum banheiro • Vídeo: motorista salta de caminhão que, desgovernado, cai no Rio Xingu • Pitbull arranca mão de bandido que invadiu chácara Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.