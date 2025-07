Procon aplica mais de R$ 17 milhões em multas à Uber e 99 em SP

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo aplicou nesta segunda-feira, 30, multas que superam R$ 17 milhões contra as empresas Uber e 99. Segundo a autarquia, ambas mantiveram a oferta do serviço de mototáxi na capital paulista, mesmo com a proibição em vigor determinada pela Justiça.

