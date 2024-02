Procurador pede monitoramento do TCU na venda da Eldorado Celulose envolvendo empresa dos irmãos Batista O impasse entre a J&F e a Paper Excellence se arrasta na Justiça há 6... O impasse entre a J&F e a Paper Excellence se arrasta na Justiça há 6 anos Leia mais sobre essa polêmica e entenda os detalhes do caso consultando a matéria completa no site Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Procurador pede monitoramento do TCU na venda da Eldorado Celulose envolvendo empresa dos irmãos Batista • Funcionária é suspeita de desvio milionário de verbas da Unicamp • Fim da greve: auditores da Receita aceitam proposta do governo Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.