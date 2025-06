Procurador recorre de absolvição de piloto do avião com 431 kg de cocaína A decisão do juiz federal Luciano Silva, da 2.ª Vara Federal de Araçatuba, que absolveu o piloto Wesley Evangelista Lopes depois de...

Revista Oeste|Do R7 10/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share