Projeto do túnel Santos-Guarujá deve gerar 9 mil empregos O Governo de São Paulo estima a geração de 9 mil empregos diretos e indiretos com a construção do túnel Santos-Guarujá, projeto pioneiro... Revista Oeste|Do R7 26/04/2025 - 00h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 00h00 ) twitter

Tarcísio de Freitas Revista Oeste - Brasil

O Governo de São Paulo estima a geração de 9 mil empregos diretos e indiretos com a construção do túnel Santos-Guarujá, projeto pioneiro no Brasil. O leilão está marcado para 1º de agosto de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto que promete transformar a mobilidade na região!

